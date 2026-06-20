المركزية الامريكية: 55 سفينة عبرت هرمز تحمل أكثر من 17 مليون برميل نفط

وذكرت القيادة في بيان، ان "55 سفينة عبرت تحمل أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية"، مبينة ان "حركة السفن في مضيق هرمز ازدادت اليوم مع استمرار دعمنا لحرية الملاحة".واكدت: "قواتنا في حالة استعداد لضمان الالتزام بجميع جوانب الاتفاق مع ".