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المركزية الامريكية: 55 سفينة عبرت هرمز تحمل أكثر من 17 مليون برميل نفط

دوليات

2026-06-20 | 10:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
المركزية الامريكية: 55 سفينة عبرت هرمز تحمل أكثر من 17 مليون برميل نفط
42 شوهد

كشفت القيادة المركزية الامريكية، اليوم السبت، ان 55 سفينة عبرت مضيق هرمز تحمل أكثر من 17 مليون برميل نفط.


وذكرت القيادة في بيان، ان "55 سفينة عبرت مضيق هرمز تحمل أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية"، مبينة ان "حركة السفن في مضيق هرمز ازدادت اليوم مع استمرار دعمنا لحرية الملاحة".

واكدت: "قواتنا في حالة استعداد لضمان الالتزام بجميع جوانب الاتفاق مع إيران".
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