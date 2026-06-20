حزب الله: إسرائيل تهدف لإفشال اتفاق طهران وواشنطن

وقال الحزب في بيان، ان "مزاعم الاحتلال الاسرائيلي أننا نخرق اتفاق وقف إطلاق النار محاولة مفضوحة وغير صحيحة لتخريب الاتفاق بين والولايات المتحدة".وأضاف ان "انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر يوم امس الجمعة بلغت 300 خرق واعتداء موثق"، مؤكدا ان "الاعتداءات ليست مجرد خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بل تشكل عدوانا واستكمالا للحرب".وتابع "من حق ومقاومته الدفاع في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ولا يحق لأي أحد أن يسلبهذلك".ولفت الى ان " سعي الاحتلال الاسرئيلي لتثبيت حرية الحركة أمر مرفوض ولن يمر دون رد وطرد الاحتلال مسألة وقت".