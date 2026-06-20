صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

وبحسب المصدر، تم إعلان حالة الطوارئ في جميع مناطق أوكرانيا حوالي الساعة 6:35 مساء بتوقيت .يأتي هذا في سياق الرد على الهجمات الأوكرانية المتصاعدة بالطائرات المسيرة على العمق الروسي، والتي استهدفت خلال الأيام الماضية البنية التحتية الحيوية في العاصمة والمناطق المحيطة بها. فقد أعلن موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع أن هجمات المسيرات مستمرة منذ 24 ساعة، وألحقت إحداها أضرارا بمنشأة تابعة لمصفاة نفط موسكو دون وقوع إصابات.وأفادت بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت أعدادا كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الليل فوق عدة مقاطعات، حيث وصل عددها في بعض الليالي إلى 172 طائرة. وتؤكد المصادر أن فرق الطوارئ والخدمات المختصة تعمل في مواقع سقوط حطام الطائرات المسيرة التي تم اعتراضها.