وثائق تكشف خطة “خداع استراتيجي” سبقت هجوم 7 أكتوبر

وبحسب الوثائق، فإن الخطة تضمنت إظهار اهتمام حماس بالتهدئة والتسهيلات الاقتصادية، والامتناع عن المشاركة في بعض جولات القتال، إلى جانب تكثيف الأنشطة الحدودية بصورة تدريجية لتحويل التحركات العسكرية غير الاعتيادية إلى مشهد روتيني لا يثير الشبهات.وأشارت الوثائق إلى أن الحركة واصلت، حتى الأيام التي سبقت الهجوم، تنفيذ إجراءات سياسية وإعلامية وميدانية هدفت إلى تعزيز الانطباع لدى بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار، فيما اعتبرت تقارير إسرائيلية أن هذه الإجراءات شكلت جزءاً أساسياً من عملية التضليل التي سبقت هجوم 7 أكتوبر.