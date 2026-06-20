الإدارة الأمريكية تكشف سبب سعي ترامب لإنهاء الحرب مع إيران

كشفت مصادر في أن سعى إلى إنهاء الحرب مع في أسرع وقت ممكن، بسبب تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، وشعبيته في الانتخابات.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، في بداية حزيران، اتخذ ومستشاروه قرارا بالسعي إلى اتفاق إطاري مع ، يتضمن فتح والمبادئ العامة لتسوية البرنامج النووي الإيراني.

وتشير القناة إلى أن العديد من كبار المسؤولين في الإدارة كانوا يؤيدون إنهاء الحرب، وعلى وجه الخصوص، أعرب سكوت بيسنت عن قلقه إزاء العواقب الاقتصادية للحرب، ووزير الطاقة رايت أعرب عن قلقه إزاء تأثيرها على سوق الطاقة العالمي.

في الوقت نفسه، كان مدير ووزير الحرب بيت هيغسيث من بين المسؤولين الأكثر تشككا، الذين شككوا في استعداد للوفاء بالتفاهمات المحتملة.

جاء هذا الكشف بعد أيام من توقيع إيران والولايات المتحدة على مذكرة تفاهم عن بُعد، والتي تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 شباط، ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، واستعادة الملاحة في مضيق هرمز، وتحدد المذكرة أيضا جدولا زمنيا للمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال 60 يوما.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في وقت سابق أن رفعت فعليا حصارها عن الموانئ الإيرانية، مؤكدا أن أكثر من 12 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز منذ توقيع المذكرة.