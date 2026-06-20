مقتل ضابطين إسرائيليين جنوب لبنان

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "مقتل اللواء نير بن آري من في وحدة "ماجلان" التابعة لتشكيل الكوماندوس، ليلة أمس في غارة جوية بطائرة مسيرة ".كما قال "مقتل الرقيب أول يواف كلاين، المقاتل في الكتيبة 52 مدرعات من تشكيل "آثار الحديد"، في حادثة دبابة أسفرت عن مقتل قائد الكتيبة، دور بن سيمون".