بيان من مجلس الأمن الدولي حول هجمات في السودان

وبحسب بيان صادر عن ، أعرب أعضاء المجلس، عن قلقهم البالغ إزاء التقارير الواردة عن حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول ، وما قد يترتب عن ذلك من خطر جراء شن هجوم بري محتمل على المدينة.

كما أعربوا عن قلقهم إزاء الخطر الوشيك، خطر وقوع فظائع جماعية، وطالبوا قوات الدعم السريع بالوقف الفوري لهجومها على الأبيض.



وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء استمرار العنف في جميع أنحاء ، بما في ذلك التقارير الواردة عن تصاعد العنف في ولايات ، الأمر الذي ينذر بتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا.



ودعا المجلس أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للقتال، مجددين التأكيد على ضرورة حماية جميع الأطراف للمدنيين، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ، والتقيد بالالتزامات الواردة في إعلان جدة.



كما أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء التقارير الواردة عن غارات جوية بطائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في الأبيض، وتزايد هذه الغارات في جميع أنحاء البلاد من قبل الأطراف المتنازعة.



ودعا المجلس إلى التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات ومحاسبة مرتكبيها، مشيرين إلى ضرورة أن تسمح جميع أطراف النزاع بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وأن تسمح بمرور المدنيين بأمان، بما يتفق مع القانون الدولي.



وأمس، جددت التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار "الفظائع التي شهدناها في مدينة الفاشر" في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف في المنطقة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام المدنيين وحمايتهم.

