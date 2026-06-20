ترامب يحسم جدل فرض رسوم لعبور مضيق هرمز

حسم الرئيس الأمريكي ، السبت، جدل فرض رسوم لعبور .

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وقال في كلمة له، "لن تكون هناك أي رسوم عبور بعد انتهاء فترة 60 يوما في ".

وأضاف "لن تكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز إلا إذا فرضت من قبل ولصالحها".

ولفت الى أن "أي رسوم قد تفرض هي لصالحنا لأننا الحارس للشرق الأوسط ولاسترداد التكاليف السابقة والحالية واللاحقة".

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية أفادت نقلا عن مصدر مطلع، بأن لن تفرض رسوما على السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوما، لكنها تعتزم البدء بتحصيل هذه الرسوم بعد انقضاء هذه المهلة.

يشار الى أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا في (18 حزيران 2026) عن توقيع مذكرة تفاهم عن بُعد، تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 حزيران، ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، واستعادة الملاحة في مضيق هرمز، وتحدد المذكرة جدولا زمنيا للمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال 60 يوما.