نائب ترامب يتحدث عن الملف النووي ووقف إطلاق النار في لبنان

اعرب نائب الرئيس الأمريكي ديفيد فانس، السبت، عن أمله باحراز تقدم في الملف النووي ووقف إطلاق النار في .

وقال فانس في كلمة له قبل مغادرته المشتركة متوجها إلى للمشاركة في المفاوضات مع ، "نأمل أن نحرز تقدما في الملف النووي ومسألة وقف إطلاق النار في ".

وأضاف "أتوجه إلى سويسرا حيث وصل الإيرانيون للتو والمباحثات ستستمر يومين"، مشيرا الى أن " ولبنان يريدان الأمن".

يشار الى أن إيران وأمريكا أعلنتا في (18 حزيران 2026) عن توقيع مذكرة تفاهم تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 حزيران، ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، واستعادة الملاحة في ، مع تحديد جدول زمني للمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال 60 يوما.