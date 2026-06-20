خمس إصابات بهجوم قرب مسجد في اسكتلندا

وذكرت الإذاعة أنه في حوالي الساعة 8:50 مساء بالتوقيت المحلي، تلقت الشرطة بلاغا عن إصابة شخصين في هجوم قرب غرب إدنبرة.وهاجم رجل يبلغ من العمر 36 عاما عاري لاحقا ثلاثة أشخاص آخرين، كما ألحق أضرارا بعدة سيارات في محطات وقود، وخرب متجرا، وكسر باب مطعم بيتزا يقع على بعد عدة كيلومترات.ووفقا للشرطة، فإن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و39 عاما، ليست حياتهم في خطر.