دخان كثيف يغطي لوس أنجلوس..ما القصة؟

وكان قد تم الإبلاغ عن اندلاع النيران في 18 حزيران الجاري، فيما أعلنت المدينة، كارين باس، حالة الطوارئ في 20 حزيران.السحابة الرمادية الهائلة الناتجة عن الحريق، والتي تغطي منطقة "بويل هايتس" والأحياء المجاورة لها، باتت مرئية بوضوح من الجو، حيث يتصاعد الدخان بكثافة ليرتفع لعشرات الأمتار فوق موقع المستودع.ومن جانبه، عددت السلطات المحلية جملة من العوامل التي تعيق جهود السيطرة على الحريق واحتواء تداعياته، أبرزها: خطر تسرب غاز الأمونيا، ووجود معدات قابلة للانفجار، فضلاً عن وجود نحو 38.5 ألف طن من المنتجات الغذائية المتحللة والمتعفنة في الموقع.وأكدت السلطات حدوث تدهور حاد وملموس في جودة الهواء بالمنطقة المتضررة.يُذكر أن المستودع يُدار من قبل شركة "لاينيج" (Lineage)، إحدى الرائدة في مجال التخزين المبرد وسلاسل توريد الأغذية. ويتركز نشاط المستودع الرئيسي على استيراد وتصدير اللحوم، والمأكولات البحرية، والفواكه والخضروات الطازجة، ومنتجات الألبان. وقد اندلع الحريق في مبنى تبلغ مساحته حوالي 45.6 ألف بمنطقة "بويل هايتس".وفي سياق منفصل، تجدر الإشارة إلى أن مدينة لوس أنجليس مُدرجة ضمن قائمة المدن الأمريكية المستضيفة لبطولة ، حيث من المقرر أن تستضيف 8 مباريات من البطولة.