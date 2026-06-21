ترامب يعلن اعتقال مخربي أشهر بركة تاريخية في واشنطن

وقال عبر منصته "تروث سوشيال": "لقد اعتقلت شرطة المتنزهات في عدداً من الأفراد لقيامهم بتخريب بركة الانعكاس الرائعة الخاصة بأمتنا. من الذي قد يفعل شيئاً كهذا؟ هذه جرائم خطيرة للغاية تتعلق بتدمير المعالم الوطنية. سيواجهون سنوات في السجن!".وأضاف أن العمل سيبدأ فوراً على إصلاح الأضرار.وسبق أن اتهم ترامب مخربين بمحاولة إلحاق الضرر ببركة الميموريال الشهيرة في باستخدام مواد كيميائية.كما أعلن ترامب في وقت سابق أن السلطات ستُصلح حوض الانعكاس المائي في ناشونال مول بالعاصمة الأمريكية، بين نصب التذكاري ونصب أبراهام التذكاري، باستبدال البطانة باللون الأزرق ليصبح لون الماء متطابقًا. إلا أنه بعد أيام قليلة من الإصلاح، تحول لون الماء إلى الأخضر.وتُعد بركة المياه العاكسة موقعًا تاريخيًا بارزًا، حيث ألقى جونيور خطابه الشهير "لدي حلم".