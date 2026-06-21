سويسرا تعلن اكتمال وصول وفود إيران والولايات المتحدة والوسطاء

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أعلنت السويسرية، اليوم الاحد، عن اكتمال وصول وفود والولايات المتحدة والوسطاء.

ونقلت وسائل اعلامية عن الخارجية السويسرية قولها انه "تم اكتمال وصول وفود والولايات المتحدة والوسطاء تمهيدا لانطلاق المحادثات في بورغنشتوك".