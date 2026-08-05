ترامب يهاجم مقاطعة في ميشيغان ويثير جدلاً بشأن نزاهة الانتخابات

وقال في منشور عبر منصته "Truth Social"، إن هناك "مشكلات" مرتبطة بعدّ الأصوات في المقاطعة، محذراً من احتمال ظهور بطاقات اقتراع عبر البريد في اللحظات الأخيرة، ومجدداً دعمه للمرشح الجمهوري .وجاءت تصريحات ترامب بينما كان السباق الديمقراطي لمجلس الشيوخ في ميشيغان يشهد منافسة متقاربة، قبل أن تعلن وكالة أسوشيتد برس فوز عبد السيد في الانتخابات التمهيدية، إلى جانب فوز دونافان في سباق .وتعد ميشيغان من الولايات المتأرجحة التي خسرها ترامب بفارق ضئيل في انتخابات عام 2020، وكانت محوراً لمزاعمه السابقة بشأن وجود مخالفات انتخابية، وهي مزاعم لم تثبتها التحقيقات والطعون القضائية.