واشنطن في اول تعليق على قرار رفع العقوبات عن ايران

وقال مسؤول بالخزانة الأمريكية لشبكة نيوز ان "رفع العقوبات لا يشير إلى تحول بسياستنا نحو أو ".وأعلنت الأميركية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، رفع عقوبات مرتبطة بإيران.وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم رفع عقوبات مرتبطة بإيران".وأضافت، أن "رفع العقوبات شمل 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني".