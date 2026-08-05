اسرائيل: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية والضربات في لبنان لم تنته

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية في تصريح تابعته ، ان " لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية"، مبينا "اننا نعرف أن هدفها تدميرنا".وأضاف "عازمون على مواصلة الجهد لمنع من الحصول على السلاح النووي"، مشيرا الى انه "سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا سنفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلنا".فيما ذكر ‏مصدر سياسي لقناة الـ14 الإسرائيلية ان "الضربات في لم تنته وقد تتواصل بوتيرة أشد".