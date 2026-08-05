إصابة مدير مصنع مسيّرات روسية ومقتل سائقه بانفجار سيارة شرق موسكو

وقالت التقارير إن تكاتشوك نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة عقب الانفجار الذي وقع على بعد نحو 870 ميلًا شرق .ويشغل تكاتشوك منصب مدير مصنع "أورالدروزافود"، الذي ينتج طائرات "أوبير" المسيّرة من طراز FPV، وهي طائرات منخفضة التكلفة تستخدمها القوات الروسية، وقد أشادت بها موسكو بسبب قدرتها على العمل في بيئات تشهد محاولات للتشويش الإلكتروني.وكان تكاتشوك قد أسس فريقًا من المهندسين لتطوير هذه الطائرات، وأشرف على عمليات تصنيعها قرب مدينة يكاترينبورغ، أحد أبرز المراكز الصناعية في منطقة .وفي سبتمبر/ ايلول 2024، ظهر تكاتشوك خلال معرض للطائرات العسكرية المسيّرة في مدينة سانت بطرسبرغ، حيث عرض تصميمات للطائرات أمام الرئيس الروسي .ولم تُعلن السلطات الروسية حتى الآن تفاصيل أسباب الانفجار أو ما إذا كان الحادث ناجمًا عن استهداف متعمد.