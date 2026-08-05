مسؤول إيراني: طرد القوات الأميركية من قواعد المنطقة "بات قريباً"

وقال عزيزي في منشور عبر منصة "إكس"، إن ستُجبر على مغادرة المنطقة والدول التي تستضيف قواعدها العسكرية، دون تقديم تفاصيل بشأن آليات تنفيذ ذلك.وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات بين وواشنطن، وسط تحذيرات إيرانية سابقة من أن أي استهداف للبنية التحتية في قد يقابل برد يستهدف مصالح وقواعد أميركية في المنطقة.