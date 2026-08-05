اقتراب مروحية تقل ترامب من طائرة ركاب أثناء الإقلاع يفتح تحقيقا أمريكيا

وبحسب صحيفة الغارديان، فإن المسافة بين المروحية والطائرة التجارية أصبحت أقل من الحد الأدنى المسموح به وفق لوائح السلامة الجوية، وسط مؤشرات على أن الحادثة وقعت نتيجة إخفاق مراقبي الحركة الجوية في إيقاف عمليات إقلاع الطائرات التجارية بالتزامن مع إقلاع مروحية مارين وان.وأكدت التقارير أن التحقيق سيركز على إجراءات مراقبة الحركة الجوية والاتصالات بين المراقبين والطائرات، بهدف تحديد أسباب الحادث ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.