نتنياهو يلمّح لرفض اتفاق واشنطن وطهران: وجود إسرائيل ليس محل تفاوض

وقال نتنياهو خلال مراسم تأبين رسمية، إن الرئيس الأميركي "أعظم أصدقاء " وإن تمثل حليفاً رئيسياً لها، لكنه أكد في الوقت نفسه أن إسرائيل ستتخذ ما يلزم لضمان أمنها ومستقبلها.وتابع نتنياهو: "وجود إسرائيل ليس محل تفاوض، سواء باتفاق أو بدونه"، في إشارة إلى استمرار موقف حكومته الرافض لأي اتفاق أمريكي مع .