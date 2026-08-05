بلاغ عن انفجار قرب ناقلة نفط جنوب شرق عدن



أعلنت في المملكة المتحدة، اليوم الاربعاء، تلقيها بلاغا عن وقوع حادث بحري على بعد نحو 95 ميلا بحريا جنوب عدن اليمنية.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "ربان ناقلة أبلغ عن سماع دوي انفجار قوي على مقربة من السفينة أثناء إبحارها، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم تُسجل أي أضرار بيئية جراء الحادث".



وأضافت أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الواقعة، فيما دعت السفن العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى في المملكة المتحدة.