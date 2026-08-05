ايران تتفق مع عمان بشأن مضيق هرمز

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان تابعته ، انه "تم الاتفاق مع بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في "، مبينة ان "درسنا مختلف الأبعاد الفنية والقانونية والأمنية والبيئية للمحادثات مع عمان بشأن مضيق هرمز".وتابعت ان "البيان المشترك مع عمان في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة"، موضحة ان "باكستان وقطر تواصلان جهودهما لخفض التوترات وإيران على تواصل وتبادل للآراء معهما".وتابعت "لا توجد أي خطة لزيارة أو وزير الخارجية الإيرانيين باكستان أو خلال نهاية هذا الأسبوع".