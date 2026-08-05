وزير لبناني يرفض ذبح خروف في استقباله بجنوب لبنان: بدنا ثقافة الحياة

ورفض الوزير رسامني مراسم استقباله التي تضمنت ذبح خروف، وذلك خلال زيارته برفقة ميشيل منسى بلدة قعقعية الجسر على ضفاف ، النبطية.وعندما همّ المحتفلون بممارسة طقوس الاستقبال المعتادة، التي تعبر في العرف الشعبي عن الترحيب الشديد بالضيف وإكرامه، بادر الوزير رسامني قائلا: "بدنا ثقافة الحياة، ما بدنا ذبح".ويبدو أن الوزير اعتبر ذبح الخروف على شرف الضيف لا ينسجم مع ما وصفه بثقافة الحياة، رغم أن هذا التقليد متجذر في أعراف كثيرة من البلدان بوصفه رمزا لحسن النية والاحترام والتقدير.وتأتي هذه الزيارة في سياق جولات ميدانية يقوم بها مسؤولون لبنانيون منذ دخول "اتفاق الإطار" حيز التنفيذ، وهو الاتفاق الذي وقّعته مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية في .وقد شملت الزيارات بلدات وقرى في تعرضت لقصف وغارات مكثفة خلال الحرب الأخيرة بين و" ".وبدأ المشهد في الجنوب اللبناني يتغير تدريجيا مع بدء تنفيذ بنود الاتفاق؛ إذ تشهد القرى الحدودية عودة خجولة للأهالي وسط دمار واسع في البنية التحتية والمنازل. وتعمل الحكومة على تقييم حجم الأضرار وإطلاق خطط إعادة الإعمار، فيما يترقب السكان المحليون استقرارا أمنيا دائما يسمح لهم بإعادة بناء حياتهم بعد أشهر من النزوح والدمار.