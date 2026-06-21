فرانتس فيبيك: هكذا غيرت رؤية دخان حقول النفط العراقية نظرتي لكوكب الأرض

اعترف رائد النمساوي فيبيك بأن نظرته إلى العالم تغيرت بعد عودته من الرحلة الفضائية تلك بعدما رأى بأم عينه الدمار والضرر الذي يلحق بكوكب الأرض.وأضاف: "الأولى هي البيئة، لأنك لا ترى الجمال فحسب، بل ترى أيضا الضرر الذي يلحقه البشر بالكوكب. كان ذلك حوالي عام 1991، وقبل ذلك بوقت قصير كانت الحرب في قد اندلعت. كانت حقول النفط مشتعلة، وكان الدخان يغطي كامل بسحب رمادية سوداء. كان ذلك مرئيا بوضوح".كان فيبيك قد قام برحلة إلى محطة الفضاء السوفيتية "مير" عام 1991، برفقة رائدي الفضاء السوفيتيين ألكسندر فولكوف وتوقطار أوباكيروف.وأمضى فيبيك على متن المحطة قرابة أيام، أجرى خلالها تجارب علمية في مجالات الطب الفضائي والفيزياء وتقنيات الفضاء. وتُعتبر هذه الرحلة الأولى والوحيدة حتى الآن لمواطن نمساوي إلى الفضاء.