صاعقة قاتلة تحول مباراة كرة قدم إلى مأساة

وأظهر مقطع مصور لحظة سقوط الصاعقة، خلال مباراة أقيمت ضمن منافسات بطولة تشهد مشاركة فرق محلية وأخرى للهواة من وماليزيا.وأكد الشرطة وفاة اللاعب التايواني أواي، الذي يلعب في مركز الجناح والهجوم، متأثرا بإصاباته الخطيرة بعد نقله إلى المستشفى في حالة حرجة. كما تسببت الصاعقة في إصابة 12 لاعبا آخرين بحروق متفرقة.ونعى نادي "إف سي يالا"، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة التايلاندي، وفاة لاعبه صفوان أواي.وتشهد منطقة جنوب حاليا ذروة موسم الأمطار والرياح الموسمية، الذي يمتد عادة بين شهري مايو وأكتوبر، مسببا عواصف رعدية متكررة وفيضانات مفاجئة في مختلف أنحاء المنطقة.