الولايات المتحدة تعلن رفع عقوبات عن ايران

أعلنت الأميركية، اليوم الأربعاء، رفع عقوبات مرتبطة بإيران.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “تم رفع عقوبات مرتبطة بإيران”.



وأضافت، أن “رفع العقوبات شمل 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني”.