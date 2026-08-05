"الجيش الإسرائيلي" يعلن بدء هجمات في جنوب لبنان

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه وجّه إنذاراً إلى سكان بلدة في بالإخلاء، مدعياً أن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وأن قواته "ستعمل ضده بقوة".وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تنفيذ "هجمات مركزة" في جنوب ، مؤكداً أن هذه العمليات تأتي رداً على ما وصفه بـ"خرق حزب الله لوقف إطلاق النار".