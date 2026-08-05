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إعدام 56 شخصا في إيران منذ اذار
دوليات
2026-08-05 | 09:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
34 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
اعلن مفوض
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
فولكر تورك
، اليوم الأربعاء، إنه تم إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا في
إيران
بتهم تتعلق بالأمن القومي منذ 19 اذار، من بينهم 27 شخصا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي خرجت مطلع العام.
وقال تورك في بيان "أشعر بفزع بالغ إزاء تصاعد وتيرة الإعدامات وأحكام الإعدام في
إيران
منذ مارس، واستمرار استخدام عقوبة الإعدام أداة لبث الخوف في نفوس السكان وقمع المعارضة".
ووفقا لرويترز، فقد قتل آلاف الأشخاص خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يناير الماضي، والتي شكلت أسوأ اضطرابات داخلية في إيران منذ عقود.
وتقول منظمات حقوقية إن الحكومة واصلت قمع معارضيها بعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر شباط.
وأشار تورك إلى أن أكثر من 100 شخص يواجهون خطر الإعدام بتهم مماثلة تتعلق بالأمن، مضيفا أن عمليات الإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات مستمرة أيضا "بوتيرة مقلقة".
ووفقا لرويترز، فقد قتل آلاف الأشخاص خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يناير الماضي، والتي شكلت أسوأ اضطرابات داخلية في إيران منذ عقود.
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