كسوف جزئي في دولتين عربيتين

وسيحل الظلام نهار 12 اب فوق ، إضافة إلى أجزاء من وآيسلندا، عندما تصطف الشمس والقمر والأرض في خط واحد.وسيبلغ الكسوف ذروته عالميا عند 5:47 مساء بتوقيت غرينتش، فيما يصل عرض ظل القمر إلى 294 كيلومترا، ممتدا على مسار يبلغ نحو 8300 كيلومتر.وينتمي هذا الكسوف إلى سلسلة ساروس 126، وهو الحدث رقم 48 من أصل 72 ضمن هذه السلسلة.أما الكسوف الكلي فسيكون مرئيا فقط عبر مسار يمر فوق وغرينلاند وآيسلندا والمحيط الأطلسي وشمال إسبانيا وأقصى شمال شرق .وستبلغ أطول مدة للكسوف الكلي (دقيقتان و18 ثانية) قبالة لآيسلندا، بينما يمثل هذا الحدث أول كسوف كلي تشهده إسبانيا القارية منذ عام 1905، وأول كسوف كلي في أوروبا القارية منذ عام 2006.وفي سيبدأ الكسوف الجزئي عند الساعة 5:44 بتوقيت غرينتش وينتهي عند الساعة 7:40، وتختلف نسب اختفاء الشمس بحسب الموقع الجغرافي، وستسجل طنجة شمال المغرب نسبة تبلغ 92 بالمئة، وفق بيانات " ".وسيكون العالم على موعد مع كسوف كلي استثنائي في 2 اب 2027، إذ سيستمر لمدة تصل إلى 6 دقائق و23 ثانية، مارا بجنوب إسبانيا ثم المغرب والجزائر وليبيا ومصر والسعودية واليمن والصومال.