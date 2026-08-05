"مسألة أو اثنتان ما زالتا عالقتين".. مسؤول إيراني: التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بات قريباً

وقال المسؤول في تصريح لقناة الجزيرة وتابعته ، إن أي قرار بشأن إغلاق أو إعادة فتح يعتمد على الإجراءات التي ستتخذها .وأضاف أن موقف من حركة الملاحة عبر المضيق يرتبط بالتطورات والقرارات الأميركية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة القضايا العالقة في المفاوضات.