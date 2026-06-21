نائب ترامب: نسعى لحل دبلوماسي لإعادة فتح مضيق هرمز وتحقيق استقرار في الشرق الأوسط

وقال فانس إن تثمن دور الوسطاء في محاولة التوصل إلى اتفاق بين وطهران، مؤكداً السعي لإقامة علاقات جيدة مع دول الشرق الأوسط.وأضاف أن تأمل بأن تقود هذه الجهود إلى تحقيق سلام مستدام في المنطقة، وإنهاء التوترات بما يضمن الاستقرار والأمن الإقليمي.