نائب ترامب: نسعى لحل دبلوماسي لإعادة فتح مضيق هرمز وتحقيق استقرار في الشرق الأوسط

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ألمانيا تخطف فوزا قاتلا من ساحل العاج في كأس العالم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-567614-639176434305166674.jpg
نائب ترامب: نسعى لحل دبلوماسي لإعادة فتح مضيق هرمز وتحقيق استقرار في الشرق الأوسط
دوليات
2026-06-21 | 08:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
176 شوهد
أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن بلاده تعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي يضمن إعادة فتح
مضيق هرمز
، مشيراً إلى دعم
واشنطن
للجهود الدولية الرامية لخفض التوتر في المنطقة.
وقال فانس إن
الولايات المتحدة
تثمن دور الوسطاء في محاولة التوصل إلى اتفاق بين
واشنطن
وطهران، مؤكداً السعي لإقامة علاقات جيدة مع دول الشرق الأوسط.
وأضاف أن
الإدارة الأمريكية
تأمل بأن تقود هذه الجهود إلى تحقيق سلام مستدام في المنطقة، وإنهاء التوترات بما يضمن الاستقرار والأمن الإقليمي.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
واشنطن وطهران تبحثان خطة لإعادة فتح مضيق هرمز
18:24 | 2026-05-25
فرنسا تُعد مشروع قرار أممي لإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز
15:21 | 2026-05-22
"إن بي سي نيوز": السعودية منعت استخدام واشنطن قواعدها وأجواءها لإعادة فتح مضيق هرمز
01:39 | 2026-05-07
نائب الرئيس الأمريكي: الإيرانيون وافقوا على فتح مضيق هرمز
06:00 | 2026-04-08
امريكا
ايران
الإدارة الأمريكية
الولايات المتحدة
الأمن الإقليمي
مضيق هرمز
واشنطن
طهران
ترامب
ﻹعادة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للموظفين
محليات
35.06%
05:36 | 2026-06-21
خبر سار للموظفين
05:36 | 2026-06-21
خطر يهدد مباراة العراق وفرنسا في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
22.36%
05:34 | 2026-06-21
خطر يهدد مباراة العراق وفرنسا في كأس العالم 2026
05:34 | 2026-06-21
السومرية نيوز تنشر نص أمر القبض على مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط
أمن
21.99%
07:35 | 2026-06-20
السومرية نيوز تنشر نص أمر القبض على مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط
07:35 | 2026-06-20
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل
محليات
20.58%
16:18 | 2026-06-20
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل
16:18 | 2026-06-20
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
نشرة أخبار السومرية
٢٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-20
نشرة أخبار السومرية
٢٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-20
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
الطريق الى الكأس
سيناريوهات تأهل أسود الرافدين بعد الخسارة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٥ | 2026
14:15 | 2026-06-18
الطريق الى الكأس
سيناريوهات تأهل أسود الرافدين بعد الخسارة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٥ | 2026
14:15 | 2026-06-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
Live Talk
بين الحرية والمسؤولية: أين يقف صانع المحتوى؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-18
Live Talk
بين الحرية والمسؤولية: أين يقف صانع المحتوى؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-18
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-17
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
نشرة أخبار السومرية
٢٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-20
نشرة أخبار السومرية
٢٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-20
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
الطريق الى الكأس
سيناريوهات تأهل أسود الرافدين بعد الخسارة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٥ | 2026
14:15 | 2026-06-18
الطريق الى الكأس
سيناريوهات تأهل أسود الرافدين بعد الخسارة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٥ | 2026
14:15 | 2026-06-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
Live Talk
بين الحرية والمسؤولية: أين يقف صانع المحتوى؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-18
Live Talk
بين الحرية والمسؤولية: أين يقف صانع المحتوى؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-18
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-17
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-17
اخترنا لك
انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية في سويسرا
10:59 | 2026-06-21
عرض أمريكي جديد لإيران.. تفتيش المنشآت النووية مقابل الأموال المجمدة
10:47 | 2026-06-21
بالفيديو.. عراقجي يتجاهل فانس
10:24 | 2026-06-21
إسرائيل: وقف اطلاق النار هش وسنواصل القتال لحماية الشمال
10:15 | 2026-06-21
الوفد الايراني يرفض التقاط صورة مشتركة مع الوفد الامريكي في سويسيرا
09:48 | 2026-06-21
ترامب: ملف حزب الله سيسلم الى سوريا.. "إسرائيل" تهدم المباني فقط في لبنان
09:36 | 2026-06-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.