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الوفد الايراني يرفض التقاط صورة مشتركة مع الوفد الامريكي في سويسيرا

دوليات

2026-06-21 | 09:48 2026-06-21T09:48:25+00:00
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الوفد الايراني يرفض التقاط صورة مشتركة مع الوفد الامريكي في سويسيرا

384 شوهد


كشفت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، عن تفاصيل اللحظات الأولى لانطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مدينة بورغنشتوك السويسرية.

وذكرت المصادر، أن الوفد الإيراني رفض التقاط صورة مشتركة مع الوفد الأمريكي في مستهل اللقاء.

وتأتي هذه التطورات مع بدء محادثات مباشرة بين الجانبين في سويسرا، وسط أجواء سياسية حساسة وترقب دولي لنتائج هذه المفاوضات.

وكان قد أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن بلاده تعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي يضمن إعادة فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى دعم واشنطن للجهود الدولية الرامية لخفض التوتر في المنطقة.

وفي سياق متصل، وصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف هذا اليوم بأنه “يوم عظيم من أجل السلام العالمي”.

من جهته، قال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن الأطراف المشاركة شكّلت مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي، بما يشمل مختلف الملفات التي تناولتها مذكرة التفاهم، إلى جانب فرق متابعة تُعنى بتنفيذ ما يتم التوصل إليه ورصد التقدم المحرز وصولاً إلى إبرام اتفاق نهائي.

وأضاف أن هذه الخطوات تعكس التزام الأطراف بمواصلة العملية التفاوضية بحسن نية والعمل على التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام.
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