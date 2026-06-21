بالفيديو.. عراقجي يتجاهل فانس

ووفقا لوسائل الاعلام فان عراقجي توجه الى الباكستاني لمصافحته خلال بدء المحادثات بين الوفدين الأميركي والإيراني المباشرة بمدينة بورغنشتوك السويسرية.وركزت وسائل الاعلام على عراقجي وكيف فانس الذي كان متواجدا داخل القاعة ونظراته نحو عراقجي.