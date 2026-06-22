الوفد الإيراني يغادر سويسرا بعد جولة مفاوضات مكثفة

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أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، أن الوفد المفاوض غادر بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.





وذكر التلفزيون الإيراني، أن "الوفد المفاوض برئاسة ، غادر إلى بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة".