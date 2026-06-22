إيران تحدد المحافظات العراقية التي ستقام فيها مراسم تشييع السيد علي الخامنئي

وذكرت اللجنة في بيان رسمي، إن "مراسم الوداع ستقام لمدة يومين في مصلى الإمام الكبير بالعاصمة ، على أن يؤدي المصلون صلاة الجنازة على الجثمان الطاهر في كل من مدن طهران وقم ومشهد، مع الإعلان عن التفاصيل الدقيقة في بيانات لاحقة.وتابعت اللجنة، بحسب البيان، أن "جثمان الشهيد سيشيع في مدينتي الأشرف وكربلاء ، يوم الأربعاء الموافق 8 تموز، على أن تُعلن لاحقاً آليات وتفاصيل مراسم التشييع في ، والتي ستشمل أيضاً تشييع أفراد عائلة الشهيد، وفقاً للمراسم المقررة".