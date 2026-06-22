ممثلو الجالية العراقية في ألمانيا يناشدون الخارجية بتمديد عمل نائب القنصل في فرانكفورت

أكد الموقعون على المناشدة، الذين يمثلون طيفاً واسعاً من مكونات الشعب العراقي في ، أن طلبهم يأتي تقديراً للجهود الاستثنائية التي يبذلها الدفاعي في خدمة أبناء الجالية. وأشاروا إلى أنهم لمسوا تفانياً ملحوظاً في العمل وحرصاً على متابعة هموم العراقيين وتسهيل معاملاتهم، معتبرين إياه نموذجاً مشرقاً للسلك الدبلوماسي.كما أشاد الممثلون بالمبادرات الإدارية التي اتخذها الدفاعي، ومن أبرزها تنظيم مواعيد إنجاز المعاملات خارج مبنى القنصلية، مما ساهم بشكل كبير في تقليل الزخم وتسهيل الخدمات المقدمة، وهو ما جعل ممثلية فرانكفورت في صدارة التقييمات.أعرب الموقعون عن ثقتهم الكبيرة بحنكة الوزير الإدارية، معبرين عن أملهم في أن تجد مناشدتهم استجابة تعكس الحرص على استمرار الكفاءات التي تخدم المصلحة العامة. كما جددوا عهدهم بأن يظلوا خير ممثلين للعراق وتاريخه في الخارج، مؤكدين دعمهم المستمر لعمل ومؤسسات الدولة.الموقعون على المناشدة:ضمت قائمة الموقعين نخبة من ممثلي التجمعات والجمعيات العراقية في ألمانيا، وهم:سنگر سالار شاهو: عن تجمع الكورد في مدينة .هلال الشمري: العربي الألماني للأدب والصحافة.نادر عمانويل أوديشو: ممثل عن المكون المسيحي.نوزت هبابات: ممثل عن الإيزيديين في مدينة فرانكفورت.خاني: ممثل الكرد الفيليين في مقاطعة بادن-فورتمبيرك.السيد مرتضى : عن المجالس الحسينية في شمال ألمانيا.الدكتور حسين الجراح: جمعية أورنينا الآثارية.كرار المجمعي: التجمع الشبابي الأكبر للجالية العراقية في ألمانيا.