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ترامب يعلن عبور 19 مليون برميل من النفط مضيق هرمز
دوليات
2026-06-23 | 15:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,504 شوهد
أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، الثلاثاء، عن عبور 19 مليون برميل من النفط
مضيق هرمز
.
وقال
ترامب
، "19 مليون برميل من النفط عبرت أمس من
مضيق هرمز
وهذه أكبر كمية نفط تمر في تاريخ المضيق".
ويأتي هذا بعد اختتام الجولة الأولى من المشاورات الفنية في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، بين الوفدين الإيراني والأمريكي، بحضور الوسطاء الباكستانيين والقطريين، وكانت هذه المشاورات قد شهدت انسحابا مؤقتا للوفد الإيراني احتجاجا على تهديدات الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، قبل أن تستأنف المحادثات.
وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على وقف فوري لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك في
لبنان
، وتحدد الجداول الزمنية لرفع الحصار البحري واستعادة الملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى بدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال 60 يوما.
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