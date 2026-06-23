ترامب يعلن عبور 19 مليون برميل من النفط مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، عن عبور 19 مليون برميل من النفط .

وقال ، "19 مليون برميل من النفط عبرت أمس من وهذه أكبر كمية نفط تمر في تاريخ المضيق".

ويأتي هذا بعد اختتام الجولة الأولى من المشاورات الفنية في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، بين الوفدين الإيراني والأمريكي، بحضور الوسطاء الباكستانيين والقطريين، وكانت هذه المشاورات قد شهدت انسحابا مؤقتا للوفد الإيراني احتجاجا على تهديدات الرئيس الأمريكي ، قبل أن تستأنف المحادثات.

وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على وقف فوري لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك في ، وتحدد الجداول الزمنية لرفع الحصار البحري واستعادة الملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى بدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال 60 يوما.