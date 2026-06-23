الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قرار يدعو ترامب لوقف العمليات ضد إيران

مرر ، الثلاثاء، مشروع قرار يدعو الرئيس الأمريكي إلى وقف العمليات ضد .

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وقالت وسائل إعلام دولية، " يمرر مشروع قرار يدعو ترمب إلى وقف العمليات ضد ما لم تحصل على موافقة ".

وكان الأمريكي أحبط، قبل أيام، قرارا كان من شأنه أن يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي في شن الحرب ضد إيران.

وبدأت وإسرائيل في 28 شباط 2026، بشن ضربات على أهداف داخل إيران، ونتيجة للتصعيد توقفت الملاحة عبر بشكل شبه كامل والذي يُعدّ مساراً رئيسياً لإمداد النفط والغاز الطبيعي المسال من دول إلى السوق العالمية.