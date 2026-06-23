بدء إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في الشرق الأوسط

وجاء في بيان لدومينغيز: "سنبدأ في تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في المنطقة، سيتم تنفيذ هذه العملية الواسعة النطاق بالتعاون الوثيق مع وعمان والدول الساحلية الأخرى في المنطقة والولايات المتحدة والصناعة البحرية، لقد تلقينا الضمانات الأمنية اللازمة وفحصنا بدقة شروط الملاحة الآمنة لضمان تنفيذ هذه العمليات".وأضاف دومينغيز أن المنظمة "تظل ملتزمة تماما بضمان سلامة البحارة واستمرارية التجارة العالمية"، وأشار إلى أنه نتيجة للصراع الذي بدأته وإسرائيل ضد إيران، توفي 14 بحارا خلال فترة النزاع.يأتي هذا بعد أن وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تنص على وقف فوري للأعمال القتالية على جميع الجبهات، بما في ذلك في ، وكان من المخطط في البداية أن يقام حفل التوقيع الرسمي في بورغنشتوك في 19 يونيو، ومع ذلك، في ليلة 18 يونيو، أصبح معروفا أن الوثيقة قد تم توقيعها عن بعد من قبل الطرفين.وفي 21 يونيو، عُقدت في بورغنشتوك مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة من وإسلام أباد بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، وأشار البيان المشترك لباكستان وقطر في ختام الجولة الأولى من المفاوضات إلى أن الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو إيران والولايات المتحدة جرى في جو إيجابي وبناء، وتم تحقيق تقدم مشجع، بما في ذلك إنشاء أساس لإجراء المزيد من المفاوضات الفنية.