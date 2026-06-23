ترامب بشأن وقف إطلاق النار في لبنان: سينجح بنهاية المطاف

وقال الرئيس الأمريكي في حديثه مع الصحفيين لدى وصوله إلى ريدينغ في بنسلفانيا: "انظروا، إنهم يتقاتلون منذ سنوات، بل عقود، سنرى، لكن الأمر سينجح في النهاية".ولم يوضح مصدر ثقته بذلك.وشهدت الأيام التي تلت توقيع المذكرة عدة جولات من القتال، على الرغم من أن وقف إطلاق النار الأخير قد صمد منذ يوم السبت الماضي، وكانت قد هددت بإغلاق ومقاطعة محادثات إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية.وعندما انطلقت المحادثات الإيرانية الأمريكية فعليا يوم الأحد، كان أحد الملفات الرئيسية التي تم التطرق إليها، واتفق الطرفان على تشكيل "خلية لتجنب التصادم" جديدة، بمشاركة لبنان والوسطاء الباكستانيين والقطريين، وذلك لضمان استدامة وقف إطلاق النار.