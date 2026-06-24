ترامب: طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين لأراضيها وسينضمون لوكالة الطاقة الدولية

وقال ، إن "المفتشين الأمريكيين سينضمون للوكالة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية".وتابع، أن " وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها لكن لا عجلة بشأن وصولهم إلى ".