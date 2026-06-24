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وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من لبنان حتّى لو طلبت أميركا ذلك
دوليات
2026-06-24 | 09:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
166 شوهد
قال
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في
جنوب لبنان
، مؤكدا أن هذا الموقف ثابت حتى لو واجهت
إسرائيل
مطالب من
الولايات المتحدة
للقيام بذلك.
وأوضح كاتس، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للمسؤولين المحليين في تل أبيب، أن "السلطات الإسرائيلية لن تسمح بعودة نحو 200 ألف مواطن لبناني إلى المنازل التي أخلوها في تلك المناطق".
وعزا
وزير الدفاع
هذا القرار إلى مخاوف أمنية، قائلا إن التجارب السابقة في المناطق الأمنية التي شهدت وجودا مدنيا أسفرت عن تعرض الجنود الإسرائيليين لهجمات بعبوات ناسفة.
وتبحث
إسرائيل
ولبنان مشروعا تجريبيا لتسليم بعض أراضي الجنوب التي احتلها الجيش الإسرائيلي للجيش اللبناني، حسبما أفاد مسؤولون إسرائيليون.
وتجري مناقشة المشروع "التجريبي" المقترح خلال أحدث جولة من المحادثات بين المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين، التي انطلقت في
واشنطن
، الثلاثاء.
من حانب آخر هدد قال كاتس جماعة الحوثي قائلا: "الحساب مفتوح مع الحوثيين، وسيدفعون الثمن. إذا وقع زعيمهم في مرمى نظرنا، فسنقضي عليه".
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