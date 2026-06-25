مجلس الشيوخ يرفض قرار سحب القوات من إيران

وكان قد رفض في وقت سابق اليوم قرارا كان من شأنه أن يكلف الرئيس بسحب القوات الأمريكية من العمليات العسكرية ضد ، ما لم يمنح تفويضا رسميا بذلك. وقد فشل القرار بتصويت 47-50-1، بعد أن جادل القادة الجمهوريون بأن إقرار مثل هذا القرار من شأنه أن يقوض المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب.وفي خطوة لافتة، قرر السيناتور ، الذي سبق أن دعم جهودا مماثلة مع الديمقراطيين، التصويت بـ"حاضر" بدلا من معارضة القرار، موضحا أنه لا يريد تعريض محادثات السلام للخطر.وقد أعلن هذا التغيير المفاجئ عبر منصة "تروث سوشيال"، حيث أعرب عن شكره للسيناتورين راند بول وبيل كاسيدي الذين غيرا موقفهما في اللحظة الأخيرة، وكذلك لزعيم الأغلبية جون ثون والسيناتورين غراهام وبيرني ، مؤكدا أن هذا التصويت يضع إيران في حالة تأهب ويرسل رسالة واضحة بشأن الموقف الأمريكي.