الحرس الثوري يصدر تعليمات جديدة بشأن مرور السفن عبر مضيق هرمز

وقال إن العبور الآمن للسفن عبر ممكن فقط من خلال المسارات المحددة والمعتمدة من قبل السلطات الإيرانية، مؤكداً أن التنسيق مع الإيرانية عبر القناة 16 يُعد إلزامياً لجميع السفن العابرة.وأضاف أن المرور الآمن عبر المضيق لا يكون إلا عبر الممرات التي تحددها ، وأن أي ممر جديد يُعلن عنه من دون تنسيق معها «غير مقبول ويشكل خطراً على السلامة العامة».كما شدد على أنه سيتخذ إجراءات ضد السفن التي لا تلتزم بهذه الشروط، مؤكداً أن أي سفينة تنتهك تعليمات وإجراءات العبور المعمول بها في المضيق «ستواجه إجراءات من جانب طهران».وكانت سلطنة عُمان قد أعلنت أمس أنها أتاحت، بالتنسيق مع الدولية، خيار استخدام ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز لجميع السفن، وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.