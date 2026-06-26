ايران تتوعد بالرد على الهجوم الامريكي

وقال في بيان إن الهجوم الأمريكي استهدف جزيرة سيريك، مشيراً إلى أن القوات الإيرانية تعاملت معه وأفشلته دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر.وأضاف أن الرد على ”العدوان الأمريكي” سيكون سريعاً وحاسماً، مؤكداً أن ستختار زمان ومكان الرد المناسبين.وشدد البيان على أن أي هجوم جديد سيواجه برد قاسٍ، محذراً من أن “الحماقات” الأمريكية لن تمر دون رد.وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان تنفيذ ضربات ضد مواقع إيرانية قالت إنها جاءت رداً على استهداف سفينة تجارية في .