الخارجية الإيرانية الضربات الأمريكية الأخيرة انتهاك صريح لمذكرة التفاهم

وقالت الوزارة في بيان "ندين بشدة الهجمات الجوية التي شنها الإرهابي مساء الجمعة على عدة مواقع في السواحل الجنوبية لإيران. وقد استهدفت هذه الهجمات الوحشية منشآت المراقبة الساحلية الإيرانية، وهو ما يعد انتهاكا واضحا للفقرة 4 من المادة 2 من ، فضلا عن كونه انتهاكا صريحا للفقرة الأولى من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب المفروضة".وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، قام النظام الصهيوني المحتل والفصل العنصري، وبالتنسيق مع ، بمهاجمة أيضا، في انتهاك واضح للفقرة الأولى من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب".وأكدت أن "للجمهورية الإسلامية الإيرانية حقا أصيلا في الدفاع عن نفسها، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، مشددة على أن " ستدافع بكل قوتها عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية".وأوضحت أن "الضربات الدفاعية التي نفذتها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية المعتدية جاءت على هذا الأساس"، مشيرة الى ان "مسؤولية تبعات هذا الوضع تقع على عاتق النظام الأمريكي المعتدي والناكث للعهود، وكذلك على الأطراف التي تتواطأ بأي شكل في ارتكاب الأعمال العدوانية الأمريكية ضد إيران".وفي هذا الصدد، شددت الوزارة على "ضرورة التزام جميع الدول الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج بمبدأ حسن الجوار، وبالقاعدة الأساسية في القانون الدولي التي تمنع استخدام أراضيها وإمكاناتها من قبل الأطراف المعتدية لارتكاب أعمال عدوانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وسائر الجهات الدولية المعنية إلى عدم الانتهاك الفاضح للمبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة، والوفاء بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه السلم والأمن الإقليمي والدولي.