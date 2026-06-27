البحرين تعلن استهداف أراضيها بمسيرات إيرانية فجر اليوم

وقالت الخارجية البحرينية في بيان تابعته ، "ندين بأشد العبارات استهداف المملكة فجر اليوم بعدد من المسيرات الإيرانية".وأضافت ان "استمرار النظام الإيراني في اعتداءاته يلقي عليه مسؤولية تقويض السلام".