فنزويلا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1430 قتيلا

وفي وقت سابق، جرى الحديث عن مقتل 920 شخصا وإصابة أكثر من 3000.وضرب فنزويلا مساء يوم 24 حزيران الحالي، وسُجّلت هزتان أرضيتان، بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة، بفارق زمني يقارب 40 ثانية.وكان مركزاهما على بُعد 10 كيلومترات في ولاية ياراكوي. وأعقب الزلزال 214 هزة ارتدادية.وتشهد فنزويلا حاليا أكبر عملية إنقاذ وإغاثة دولية ومحلية منذ عقود، وذلك بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضربا شمال البلاد، وتتركز عمليات البحث المكثفة في العاصمة وولاية "لا غوايرا" الساحلية (الأكثر تضرراً)، حيث تشير التقارير إلى وجود مئات العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة، بينما تجاوزت قوائم المفقودين 50000 شخص.