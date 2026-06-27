"مفاوضات السلام".. حديث أمريكي عن استراتيجية واشنطن تجاه إيران

وقال فانس في كلمة له: "إذا توصلنا إلى الاتفاق النهائي فهذا رائع، أما إذا لم نتوصل إلى الاتفاق فسيظل برنامجهم النووي مدمرا.. وسيظلون أضعف بكثير كدولة"، وأضاف: "لذا فإن موقفي هو أن تفوز في كلتا الحالتين".

وأشار نائب الرئيس إلى انخفاض أسعار النفط وتجدد تدفق الشحن عبر المضيق الذي يحمل ما يقرب من خمس إمدادات النفط العالمية، كدليل على أن النهج الحالي للإدارة ناجح، وقال فانس: "إذا نظرنا إلى أسعار النفط الآن، فقد انخفضت إلى 73 دولارا للبرميل، ثم ارتفعت إلى 126 دولارا للبرميل. لذا فهذه إشارة إلى وجود شيء حقيقي يحدث هنا".



وأفاد بأن مذكرة التفاهم التي وقعها والرئيس الإيراني، تتمحور حول إبقاء مفتوحا أمام الملاحة البحرية والسماح بتدفق النفط مع الحفاظ على وقف إطلاق النار، لكنه أقر بأن وقف إطلاق النار "سيكون دائما فوضويا بعض الشيء عند التعامل مع الإيرانيين".



وأشار إلى أن الرئيس ترامب كلف المفاوضين الأمريكيين بـ"شيء لم يفعله أحد بصراحة خلال 47 عاما من التعامل مع الإيرانيين، وهو منحهم فرصة لتغيير سلوكهم مع الغرب بشكل جذري".



وتابع نائب الرئيس قائلا: "إذا كانوا مستعدين للتغيير فنحن أيضا"، مضيفا: "إذا لم يكونوا مستعدين للتغيير فلدينا كل الأوراق الأساسية".



وقال فانس: "ما طلبه الرئيس منا هو أن نفتح صفحة جديدة لتغيير علاقتنا مع الشعب الإيراني وأن نمد يدا تقول للشعب الإيراني إنه إذا كانت قيادتكم مستعدة للتخلي عن كونها محركاً لعدم "، واستطرد قائلا: "إذا كانوا على استعداد للتخلي عن طموحاتهم في امتلاك الأسلحة النووية على المدى الطويل فإن مستعدة لتغيير علاقتنا مع ذلك البلد بشكل جذري.. وهذا بالتأكيد هدفنا".



وتأتي تصريحاته وسط تبادل جديد للضربات بين وإيران، الأمر الذي يهدد بتقويض المحادثات الجارية بشأن مذكرة التفاهم ذات 14 بندا ووقف إطلاق النار الهش القائم بالفعل.



ويوم أمس الجمعة، شنّ الجيش الأمريكي غارات على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، بالإضافة إلى مواقع الرادار الساحلية، ردا على هجوم إيراني على سفينة شحن في مضيق هرمز، وبعد ساعات، شنّت غارات مضادة بطائرات مسيرة على التي يتمركز فيها للبحرية الأمريكية.