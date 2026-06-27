باكستان.. 6 قتلى في هجوم مسلح على مقر أمني

وسارعت سيارات الإسعاف إلى موقع الهجوم، بينما تصدت قوات الأمن للاعتداء في عاصمة إقليم السند جنوب البلاد.وأعلنت جماعة مسلحة غير معروفة على نطاق واسع تدعى "جماعة الأحرار" مسؤوليتها عن الهجوم، حسبما أوردت وكالة الأسوشييتد برس.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ثلاثة من أفراد القوات الأمنية وما لا يقل عن ثلاثة مسلحين قُتلوا في الهجوم وتبادل إطلاق النار الذي أعقبه.وشهدت باكستان خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا في الهجمات المسلحة التي تستهدف الشرطة وقوات الأمن، وتحمل السلطات ، والجماعات المسلحة المتحالفة معها، مسؤولية معظم أعمال العنف.